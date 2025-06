Moeda rara que vale R$ 4.200 pode estar na sua gaveta; saiba qual

Sabe aquela moeda diferente que está esquecida em sua gaveta? Pois é, ela pode valer dinheiro! Isso porque o Banco Central do Brasil, em parceria com a Casa da Moeda, lança moedas comemorativas voltadas para colecionadores em tempos especiais, como em eventos esportivos ou mesmo como homenagens a personalidades históricas brasileiras.

Moedas de Ayrton Senna

As moedas de R$ 2 e de R$ 20 produzidas em 1995 como forma de homenagem ao Ayrton Senna, por exemplo, são um bom exemplo das moedas que valem dinheiro. As duas moedas foram lançadas no ano seguinte ao de sua morte, sendo que a de R$2 traz a imagem do piloto e um capacete estilizado, que pode valer entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil. Já a de R$20, que também traz a foto de Ayrton, pode valer até R$ 4,2 mil na mão de colecionadores.

Geralmente, essas moedas comemorativas que homenageiam Senna são mais procuradas pelos próprios fãs do corredor, que gostam de guardar de recordação junto com outros itens relacionados à vida do piloto. Nisso, apesar do preço estimado de até R$ 4,2 mil, vale lembrar que o valor depende também do estado de conservação delas. Isto é, quanto mais conservadas e com poucas marcas de uso elas estiverem, mais elas vão valer para os entusiastas que amam colecionar.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Tesouro dos EUA deixará de produzir o 'penny' diante do custo elevado da fabricação da moeda]]

[[(standard.Article) Starmer diz que acordos comerciais se tornaram 'moeda de segurança' para o Reino Unido]]

Quais lugares aceitam as moedas do Senna?

Grupos de colecionadores: comunidades que oferecem troca e venda de objetos para coleção;

comunidades que oferecem troca e venda de objetos para coleção; Sites especializados: plataformas online que atuam, especificamente, na venda e no leilão de moedas raras;

plataformas online que atuam, especificamente, na venda e no leilão de moedas raras; Leilões numismáticos: eventos específicos para moedas, que garantem autenticidade, segurança e preço justo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)