Moderna revela aval da FDA para nova vacina contra covid-19

A Moderna anunciou que a agência regulatória de alimentos e remédios dos EUA, a FDA, aprovou sua nova vacina contra covid-19. A empresa de biotecnologia americana disse, em comunicado divulgado no sábado (31), que seu imunizante mNEXSPIKE foi aprovado pela FDA para uso em adultos com 65 anos ou mais, assim como para indivíduos de 12 a 64 anos com pelo menos um ou mais fatores de risco subjacentes. A Moderna disse também esperar que a nova vacina esteja disponível para o público-alvo nos EUA na temporada de vírus respiratórios de 2025-2026.

