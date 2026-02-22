Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Modelo e ex-marido de Isabeli Fontana, Álvaro Jacomassi é preso por tráfico em Santa Catarina

Ele já havia sido detido em 2012, após efetuar disparos com arma de fogo em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Estadão Conteúdo

O ex-modelo Álvaro Jacomossi foi preso pela Polícia Civil de Santa Catarina no sábado, 21, em Florianópolis por suspeita de tráfico de drogas. Segundo as investigações, Jacomossi vendia drogas em festas de luxo na cidade. O ex-modelo foi preso preventivamente.

Segundo o portal Terra, Jacomossi foi preso na praia, na região de Barra da Lagoa, após ser monitorado por agentes. O ex-modelo já tinha sido alvo de busca e apreensão no início do mês, quando pulou da janela de uma pousada e fugiu.

image Isabeli Fontana em Mônaco (Reprodução Instagram)

Jacomossi é ex-marido da modelo Isabeli Fontana com quem tem um filho, Zion Fontana Jacomossi, que também atua como modelo.

Essa não foi a primeira vez que o ex-modelo foi preso. Em 2012, Álvaro Jacomossi foi detido após efetuar disparos com arma de fogo em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na época, ele pagou fiança e foi liberado. Jacomossi afirmou que havia disparado com uma arma de chumbinho.

Como modelo, Jacomossi já atuou em campanhas para marcas de renome como Versace, Calvin Klein, Ralph Lauren, entre outras.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ÁLVARO JACOMASSI

TRÁFICO

PRISÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda