Missão Artemis: Nasa desiste de tentar levar astronautas à superfície da Lua em 2027

A Nasa anunciou nesta sexta-feira, 27, que adicionou uma missão lunar extra com astronautas do programa Artemis antes de tentar um pouso lunar de alto risco com uma tripulação.

A reformulação na programação de voos e a pressão por um ritmo mais acelerado ocorreram apenas dois dias depois que o novo foguete lunar da Nasa retornou ao hangar para mais reparos e um painel de segurança alertou a agência espacial para reduzir suas metas excessivamente ambiciosas para o primeiro pouso lunar da humanidade em mais de meio século.

A missão Artemis II - um sobrevoo lunar com quatro astronautas - foi adiada pelo menos até abril devido a problemas com o foguete.

A missão seguinte - Artemis III - tinha como objetivo um pouso próximo ao polo sul da Lua, realizado por outra dupla de astronautas, um ou dois anos depois. Mas, com longos intervalos entre os voos e a crescente preocupação com a prontidão do módulo lunar e dos trajes espaciais para caminhadas lunares, o novo administrador da Nasa, Jared Isaacman, anunciou que a missão se concentraria, em vez disso, no lançamento de um módulo lunar em órbita ao redor da Terra para treinamento de acoplamento por astronautas da cápsula Orion em 2027.

O novo plano prevê um pouso na Lua por astronautas em 2028. "Este será o nosso caminho de volta à Lua", disse Isaacman.

O primeiro voo de teste do programa Artemis foi marcado por vazamentos de combustível de hidrogênio e problemas no fluxo de hélio antes do lançamento sem tripulação em 2022, os mesmos problemas que atingiram o foguete Space Launch System na plataforma de lançamento do Centro Espacial Kennedy da Nasa no início deste mês.

Isaacman enfatizou que "deveria ser extremamente óbvio" que três anos entre voos é inaceitável e que ele gostaria de reduzir esse intervalo para um ano ou até menos.

Durante o lendário programa Apollo da Nasa, disse ele, o primeiro voo de astronautas à Lua foi seguido por mais duas missões antes de Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousarem na Lua. Além disso, afirmou, as missões Apollo à Lua ocorreram em rápida sucessão, assim como os projetos anteriores, Mercury e Gemini, que também tiveram voos espaciais rápidos, às vezes com apenas alguns meses de intervalo.

"Ninguém aqui na Nasa se esqueceu dos livros de história", disse Issacman. "Não devemos nos acomodar com o ritmo atual. Devemos voltar ao básico e fazer o que sabemos que funciona."

Para acelerar o processo e reduzir os riscos, a Nasa irá padronizar os foguetes lunares do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) daqui para frente, disse Isaacman.

O Painel Consultivo de Segurança Aeroespacial recomendou esta semana que a Nasa revise seus objetivos para a Artemis III, "dadas as exigentes metas da missão". É urgente que a agência espacial faça isso, afirmou o painel, se os Estados Unidos esperam retornar astronautas à Lua em segurança. Isaacman disse que o plano de voo revisado da Artemis aborda as preocupações do painel e conta com o apoio da indústria e do governo Trump.