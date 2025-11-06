Capa Jornal Amazônia
Ministro do Turismo diz que governo usou fundos públicos para reduzir preços da hospedagem

Estadão Conteúdo

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou em entrevista à GloboNews nesta quinta-feira, 6, que o governo federal recorreu a fundos públicos para financiar a construção e a ampliação de hotéis em Belém (PA), sede da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-30).

Segundo ele, a medida foi adotada para conter a alta nos preços de hospedagem na capital paraense, que era alvo de críticas de autoridades e organizadores do evento, entre elas o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP-30.

"Trouxemos fundos públicos federais, como, por exemplo, o Fundo Geral de Turismo (Fungetur). Financiamos a construção de novos hotéis. O governo federal, inclusive, fez concessão de áreas que pertencem à União para que novos hotéis fossem erguidos aqui na capital do Estado", disse o ministro. "Financiamos também a ampliação de hotéis que já existiam. Com isso, mais do que dobramos a capacidade da cidade."

No entanto, Sabino também afirmou que o próprio mercado ajustou os valores de hospedagem e que a oferta de leitos foi suficiente para atender às delegações da conferência. Segundo ele, os preços agora variam entre R$ 200 e R$ 500 por diária.

Como o Estadão mostrou, Belém viveu uma crise de altos preços para hospedagem. Em agosto, 29 países assinaram uma carta pedindo a mudança da sede da COP-30.

No mês passado, durante evento de entrega de obras em Breves, no arquipélago do Marajó, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que dispensaria hotel para se hospedar em barco. Na ocasião, brincou que "enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando".

Ele está hospedado agora no barco Iana III, atracado na Base Naval de Val de Cães. O valor médio da diária é R$ 2.647 por pessoa.

Obras que não foram entregues

Sobre as obras que ainda não foram entregues, Celso Sabino disse que todos os empreendimentos assumidos pelo governo em Belém estão "seguindo o cronograma previsto". A maioria deve ser concluída até o início da COP30, na segunda-feira, 10, mas algumas intervenções, já programadas, devem ser finalizadas após o encerramento do encontro.

Nesse sentido, Sabino ressaltou ainda que os investimentos federais na capital paraense vão além da conferência. Há obras de saneamento em áreas periféricas da cidade que devem representar um legado após a realização do evento.

Variedades
.
