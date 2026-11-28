Ministro da Educação diz que avalia ampliar Pé-de-Meia no EJA para alunos de até 29 anos

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou neste sábado, 28, que o governo avalia ampliar os contemplados do programa Pé-de-Meia do Educação de Jovens e Adultos (EJA) para todos os estudantes que têm até 29 anos. Hoje, o incentivo é concedido para estudantes de 19 a 24 anos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

"No segundo semestre do ano que vem, (o Pé-de-Meia) vai ser estendido a todos os estudantes do ensino médio público brasileiro. Hoje só recebe quem é do CadÚnico. São 4,5 milhões, mais ou menos, que recebem. A partir do ano que vem, serão mais de 7 milhões de estudantes. Também estamos estudando estender o Pé-de-Meia do EJA até os 29 anos", disse o ministro.

A declaração foi feita em live com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado André Janones (Rede-MG). Na transmissão online, realizada na Granja do Torto, em Brasília, também participaram seis jovens estudantes.