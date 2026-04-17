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Ministro aponta alta de casos de sarampo nos EUA: 'quem vai para a Copa tem que estar vacinado'

Estadão Conteúdo

Alvo de restrição de visto pelos Estados Unidos desde o ano passado, quando o governo de Donald Trump tentou intervir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e puniu autoridades brasileiras, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez nesta sexta-feira, 17, um alerta sobre o aumento dos casos de sarampo em território americano.

Em entrevista à Rádio Eldorado, ele disse não estar acompanhando a situação de seu visto e ressaltou que "o tiro saiu pela culatra" ao mencionar que parcerias do Brasil com empresas americanas do setor continuam em andamento.

Em tom crítico ao isolamento americano, Padilha enfatizou que o aumento dos casos de sarampo é preocupante com a aproximação da Copa, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. "Quem vai para Copa do Mundo tem que estar atento e vacinado contra o sarampo", afirmou.

Filas para cirurgias

Na entrevista, Padilha também falou sobre a redução das filas para cirurgias, exames e consultas, mas alegou que a existência de um painel unificado para monitoramento do tempo de espera en todo o País depende das informações de Estados e municípios para estar consolidado ainda neste ano e permitir ações de planejamento. Em relação às cirurgias eletivas, ele destacou que foram realizados 14,9 milhões procedimentos, um aumento de 42% em 2022.

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SAÚDE

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EUA

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