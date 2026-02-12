Ministério Público denuncia ex-piloto Pedro Turra por homicídio doloso

O Ministério Público do Distrito Federal denunciou o ex-piloto Pedro Turra, de 19 anos, por homicídio doloso. O órgão argumenta que o ex-piloto agrediu violentamente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, com golpes que causaram a morte do adolescente 16 dias depois do ocorrido, "agindo de forma livre e consciente, assumindo o risco de causar o resultado morte". A defesa de Turra não quis se manifestar sobre o caso.

Na denúncia, a que o Estadão teve acesso, consta que o "crime foi cometido por motivo fútil, consistente em uma discussão banal iniciada por um cuspe desferido pelo denunciado" em Vicente Pires, no Distrito Federal.

Ainda segundo a acusação, no celular do denunciado foi obtido um áudio que ele teria enviado para a namorada, em que afirma que pessoas estão querendo bater em um amigo, que também seria piloto e colega de Rodrigo. Ao final da mensagem, Turra afirma: "vamos pegar eles". Para o Ministério Público, a comunicação demonstra a intenção do denunciado de se dirigir ao local onde ocorreu a agressão.

Para contextualizar os fatos, a promotoria argumenta que a festa onde a vítima estava havia terminado e os participantes precisaram ir até a via pública em frente ao condomínio por conta do barulho. Em seguida, iniciou-se o desentendimento entre Pedro Turra e Rodrigo, em razão de um cuspe desferido pelo denunciado, que tem 1,92 metro de altura. "Pedro é maior de idade e possui compleição física mais avantajada do que Rodrigo", diz o documento.

A denúncia narra que Pedro Turra desceu do automóvel em que se encontrava e passou a desferir sucessivos socos na cabeça de Rodrigo. Na sequência de um desses golpes, a vítima foi projetada contra um automóvel, batendo a cabeça.

O documento cita ainda que, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram encontrados uma faca e um soco inglês vinculados a Turra.

O ex-piloto está preso desde o dia 30 de janeiro. Nesta quinta-feira, 12, a 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) julgará um pedido de habeas corpus da defesa de Turra.