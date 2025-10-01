Capa Jornal Amazônia
Ministério da Saúde lança campanha de multivacinação com foco em crianças e adolescentes

A pasta planeja um "Dia D" de vacinação em todo o País no dia 18 (sábado), quando os postos de saúde ficarão abertos para vacinar a população

Estadão Conteúdo
fonte

A vacinação é uma forma de prevenir doenças e infecções (Freepik)

O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira, 1°, uma campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos. O objetivo da pasta é atualizar a caderneta de vacinação desse público por meio das ações previstas para o período de 6 a 31 de outubro.

A pasta planeja um "Dia D" de vacinação em todo o País no dia 18 (sábado), quando os postos de saúde ficarão abertos para vacinar a população. Embora a campanha seja voltada para pessoas até 15 anos, a pasta quer atingir os adultos responsáveis pelas crianças, que também poderão atualizar a caderneta.

Durante a campanha, estarão disponíveis 15 tipos de vacina, incluindo imunizantes previstos no calendário nacional e outros. São eles:

  • BCG - protege contra formas graves de tuberculose
  • Hepatite B
  • Penta (DTP/Hib/HB)- protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções por Haemophilus influenzae tipo b
  • Poliomielite inativada
  • Rotavírus
  • Pneumocócica 10 valente (conjugada) - protege contra doenças graves causadas por pneumococos, como pneumonia e meningite
  • Meningocócica C (conjugada)/ Meningocócica ACWY(conjugada) - protege contra meningite
  • Influenza - protege contra gripe
  • Covid-19
  • Febre amarela
  • Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
  • Varicela - protege contra catapora
  • DTP - protege contra difteria, tétano e coqueluche
  • Hepatite A
  • HPV

Uma das prioridades da pasta é chegar a pessoas que não se vacinaram contra o HPV. Atualmente, 82% das meninas de 9 a 14 anos estão com essa vacina em dia. Entre os meninos, o porcentual é de 67%. A vacina é importante para proteger, por exemplo, contra o câncer do colo do útero e o câncer de pênis, largamente associados ao vírus HPV.

"Eu sou pai de uma criança de 10 anos de idade e faço gestão de ela estar com todo o seu calendário vacinal em dia. Eu não vacinaria a minha filha se eu não tivesse confiança absoluta na segurança, na qualidade e na importância dessas vacinas", disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no anúncio da campanha.

Além da vacina do HPV, a pasta também quer reforçar a vacinação contra o sarampo, sobretudo após a alta de casos na América do Norte. Toda a população de 12 meses a 59 anos poderá receber o imunizante. O Brasil tem um certificado de território livre do sarampo, mas, em 2025, foram registrados no País 31 casos importados da doença.

"Eu quero relembrar os pais e as mães que eles só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram meningite, só não tiveram doenças extremamente graves porque, um dia, o seu pai e a sua mãe enfrentaram situações muito mais difíceis do que hoje para vaciná-los", enfatizou o ministro.

