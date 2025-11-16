Capa Jornal Amazônia
Ministério da Educação avalia aplicação do Enem em países do Mercosul a partir de 2026

Estadão Conteúdo

O ministro da Educação, Camilo Santana, avaliou que não houve intercorrências graves durante a aplicação do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 16.

Santana anunciou duas mudanças para o Enem a partir de 2026. A prova passará a ser uma avaliadora do Ensino Médio no País.

Além disso, o Ministério da Educação elabora estudos para viabilizar as aplicações do exame em países do Mercosul.

Segundo o ministro da Educação, o uso do Enem como avaliador do Ensino Médio não substituirá a aplicação bianual do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

De acordo com Manuel Palacios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), a disponibilização da prova em países do Mercosul considera até a possibilidade de aplicação do exame em formato digital.

Tanto Santana como Palacios reforçaram que a proposta ainda está sendo estudada.

Até o encerramento da entrevista, o Ministério da Educação não havia consolidado os dados de presença do segundo dia de provas.

Segundo informações preliminares, o índice permaneceu próximo ao do primeiro dia do Enem, que registrou 27% de abstenção.

As provas do segundo dia de Enem começaram às 13h30 e se encerraram às 18h30. Na semana passada, a prova aplicada foi de Humanidades.

Neste fim de semana, os candidatos responderam questões sobre Ciências da Natureza e Matemática.

O exame foi aplicado em mais de 1.800 municípios, com 11 mil locais de prova e 164 mil salas, mobilizando mais de 300 mil pessoas.

