Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros Estados seguem com alerta vermelho para chuvas

Estadão Conteúdo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém grande parte do Brasil sob alerta de fortes chuvas nesta sexta-feira, 27. Entre os locais afetados está parte do Estado de Minas Gerais, já castigado por precipitações recentes que deixaram mortos e desaparecidos.

O alerta vermelho para acúmulo de chuva indica precipitação superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. "Grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco", afirma o instituto.

Estados afetados:

Minas Gerais Bahia Espírito Santo Trechos do Rio de Janeiro

Também está em vigor nesta sexta-feira um alerta laranja para a incidência de chuvas intensas. "Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h", acrescenta o Inmet.

Estados afetados:

Amazonas Pará Mato Grosso Maranhão Tocantins Goiás Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro Alerta amarelo

Em grande parte do Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, incluindo Minas Gerais e um pequeno trecho de São Paulo, também está em vigor o alerta amarelo para chuvas intensas, com validade ao longo desta sexta-feira.

