Militar do Exército sofre assalto, persegue e mata suspeito a tiros em praia do Guarujá

Estadão Conteúdo

Um homem de 37 anos foi morto a tiros, na manhã deste sábado, 6, após assaltar um cabo do Exército Brasileiro, na Praia de Enseada, no Guarujá, litoral de São Paulo. O militar, de 26 anos, caminhava pela faixa de areia no local conhecido como Canto do Tortuga, quando foi abordado pelo suspeito. O cabo entregou os bens ao ladrão, mas reagiu quando ele fugia e fez vários disparos com sua arma. O suspeito foi atingido e morreu no local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, ao chegar ao local, o cabo relatou ter sofrido um assalto e que foi ameaçado pelo homem com uma faca. Ele chegou a entregar os pertences - o celular, o relógio e uma corrente de ouro -, mas posteriormente saiu em perseguição e atingiu o suspeito.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram o cabo, acompanhado de outro homem, perseguindo o suposto ladrão que corre à sua frente pela faixa de areia. Foram disparados cerca de oito tiros. O homem é atingido e cai. Devido ao horário, por volta das 6 da manhã, havia poucas pessoas na praia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do homem no local. A perícia foi acionada. Uma faca usada pelo agressor e a arma do cabo do Exército foram apreendidas. O caso foi registrado como roubo e homicídio na modalidade de legítima defesa na delegacia da Polícia Civil do município. "As apurações prosseguem para esclarecer a dinâmica dos fatos", diz a SSP.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já tinha sido preso por roubo e furto. Nem ele, nem o militar tiveram as identidades divulgadas.

O Comando Militar de Área do Exército informou em nota ter tomado conhecimento de ocorrência envolvendo militar do 2.o Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) de Itu na orla da Praia de Tortuga, no Guarujá. Diz ainda que o fato está sob apuração pelos órgãos de segurança pública competentes, com preservação de elementos para perícia.

