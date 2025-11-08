Metrô rebate críticas da Prologis sobre desapropriação área onde empresa faria parque logístico

O Metrô rebateu as críticas da Prologis sobre a desapropriação do terreno da antiga fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, onde seria construído um mega parque logístico. Com a desapropriação, essa área agora será ocupada pelo pátio de trens da futura Linha 20-Rosa, o que, segundo a Prologis, inviabilizará o empreendimento imobiliário.

Em nota à Broadcast, o Metrô disse que usará apenas 24% da área total do terreno da Prologis. Segundo o Metrô, o terreno é necessário para o funcionamento da nova linha, que tem previsão de atender 1,4 milhão de passageiros por dia. Além disso, o uso deste terreno evitará a desapropriação de, no mínimo 10 mil m? de imóveis nos arredores, inclusive residenciais.

"O Metrô de São Paulo estudou exaustivamente todas as alternativas técnicas para implantação do pátio da futura Linha 20-Rosa", afirmou. "O terreno mostrou-se como o mais viável, por atender a requisitos fundamentais para a logística da linha, em razão de sua proximidade do traçado, que vai possibilitar a redução de construção de estacionamentos intermediários de trens e servir como ponto estratégico para a partida de duas tuneladoras (tatuzões)".

O Metrô informou ainda que dialogou com a Prologis demonstrando que a área oferecida por ela não atenderia aos requisitos necessários para as futuras instalações ferroviárias, podendo inviabilizar a implantação do pátio e dificultar a construção da linha, além de prejudicar o funcionamento do próprio empreendimento imobiliário pela necessidade de circulação de 600 caminhões diários pelo terreno, para a remoção de terra das escavações.

Para minimizar os impactos, o Metrô se comprometeu a utilizar apenas 24% do terreno (224 mil m? de um total de quase 1 milhão de m?). Para se ter uma ideia, o pátio Jabaquara tem cerca de 400 mil m?.

Vale destacar que a área a ser desapropriada será indenizada com valor de mercado, segundo o Metrô. As partes não citaram valores, mas segundo fontes que acompanharam a aquisição do terreno pela Prologis, em 2024, o negócio saiu por R$ 850 milhões (considerando a área total de quase 1 milhão de m?).