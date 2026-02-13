Metrô e trens de SP funcionarão 24h e ofercerão acesso especial ao Sambódromo

O transporte público de São Paulo vai contar com uma operação especial para os foliões conseguirem aproveitar o carnaval nos bloquinhos e no Sambódromo do Anhembi. As linhas férreas devem funcionar por 24h, enquanto ônibus exclusivos levarão os passageiros até o desfile das escolas de samba.

Metrô

De sexta-feira, 13, a segunda-feira, 16, as linhas do Metrô contarão com funcionamento ininterrupto, reforço operacional, ampliação da segurança e oferta de ônibus gratuitos para o Sambódromo do Anhembi, que saem das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, a partir das 18h nos dias de desfile.

- Sexta-feira, 13: Na madrugada de sexta-feira para sábado, 14, o sistema funcionará em operação 24 horas, com as estações Portuguesa-Tietê, da Linha 1-Azul, e Palmeiras-Barra Funda, da Linha 3-Vermelha, abertas para embarque e desembarque. As demais estações das Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas apenas para desembarque e transferência;

- Sábado, 14: Já na madrugada de sábado para domingo, 15, todas as estações do Metrô ficarão abertas para embarque e desembarque ao longo da madrugada;

- Domingo, 15: De domingo para segunda-feira, 16, a operação será retomada nos mesmos moldes da sexta-feira, ou seja, com embarque permitido durante toda a madrugada apenas nas estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, enquanto as demais estações funcionarão exclusivamente para desembarque e transferências.

Segundo a SPTrans, duas linhas especiais serão reativadas para o Sambódromo do Anhembi: a linha 179A-10, saindo da Av. Cruzeiro do Sul, 1777, em frente ao Metrô Portuguesa-Tietê; e a 879A-10, que espera os foliões para embarque na avenida Mário de Andrade, em frente ao lado sul do Metrô Palmeiras-Barra Funda.

Ambas vão funcionar nos dias 14, 15 e 21, das 17h às 9h. O embarque de retorno ocorre na avenida Olavo Fontoura (portão 1 do Anhembi). A tarifa é de R$ 5,30 e pode ser paga em dinheiro ou Bilhete Único.

ViaQuatro e ViaMobilidade

Nos dias 13, 14, 15, e 21 de fevereiro, as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, administradas pela ViaQuatro e ViaMobilidade, contarão com estações abertas até a meia-noite, com desembarques e transferências em funcionamento por 24h.

Nos demais dias, as linhas circularão em horário normal: as linhas de metrô das 4h40 à meia-noite e as linhas de trem das 4h à meia-noite.

CPTM

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) informou que todas as linhas da CPTM, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, também funcionarão 24 horas nas madrugadas do carnaval para desembarque e transferências: de sexta, 13, para sábado, 14; de sábado, 14, para domingo, 15; de domingo, 15, para segunda, 16; e de sábado, 21, para domingo, 22.

Somente a estação Palmeiras-Barra Funda permanecerá aberta 24 horas para embarque e desembarque. As demais estações de todas as linhas da CPTM continuarão funcionando na madrugada exclusivamente para desembarque e transferências.

Os bilhetes podem ser comprados nas estações ou via WhatsApp, no (11) 3888-2200; pelo aplicativo TOP, disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store; e em ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM.