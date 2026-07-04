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Metrô de SP anuncia operação 24h no fim de semana e reforço para jogo entre Brasil e Noruega

Estadão Conteúdo

O Metrô de São Paulo vai operar ininterruptamente entre sábado e domingo, mantendo as estações abertas durante toda a madrugada para embarque e desembarque em todas as linhas da rede.

O anúncio coincide com o jogo do Brasil contra a Noruega, marcado para as 17h de domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Para a partida, a companhia vai manter a oferta normal de trens, mas com reservas extras disponíveis em todas as linhas, posicionados em pontos estratégicos para entrar em operação caso haja um aumento repentino na demanda - cenário recorrente em dias de jogo da seleção.

Vale lembrar que a medida vale para as linhas operadas pelo Metrô, não valendo para estações de linhas privatizadas.

Estações com maior previsão de fluxo, entre elas Sé, Palmeiras-Barra Funda, Jabaquara, Tietê e Paraíso, contarão ainda com reforço nas equipes de segurança e de atendimento ao público.

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METRÔ/SP/OPERAÇÃO/24H/REFORÇO/COPA DO MUNDO/ANÚNCIO
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