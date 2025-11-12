Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Meteoro cruza o céu sobre a divisa entre RS e SC e explode com brilho intenso

Análises mostraram que o meteoro continha mais sódio do que magnésio, o que indica que ele pertence ao grupo dos condritos - meteoritos formados por uma mistura de metal e rocha

Estadão Conteúdo

Um bólido - como são classificados os meteoros extremamente brilhantes - cruzou o céu da região Sul do Brasil e produziu uma luz intensa ao explodir sobre a divisa entre os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, na madrugada desta segunda-feira, 10.

O fenômeno foi registrado pelo Observatório Heller & Jung. O professor e diretor da instituição, Carlos Fernando Jung, afirmou que a passagem do meteoro durou apenas 2,4 segundos. Ele entrou na atmosfera a uma altitude de 89,7 quilômetros e explodiu a 52,8 quilômetros de altura, com magnitude de -8.9.

"Devido à nova tecnologia de registro e análise por difração de luz que o observatório possui, agora é possível determinar as propriedades químicas dos meteoros", disse Jung. Segundo o professor, as análises mostraram que o meteoro continha mais sódio do que magnésio, o que indica que ele pertence ao grupo dos condritos - meteoritos formados por uma mistura de metal e rocha - do tipo 2A.

"Além de sódio e magnésio, há presença clara de ferro e traços de níquel, metais que costumam aparecer juntos e são típicos das rochas espaciais", explicou Jung. Os metais aumentam a resistência do meteoro, que, ao entrar na atmosfera, brilha com tons esbranquiçados e alaranjados. O intenso teor de sódio indica ainda que o corpo celeste é jovem e pouco exposto ao calor do Sol.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

METEORO/REGISTRO/BRASIL/REGIÃO SUL
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda