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Menino de 9 anos morre em acidente entre bicicleta elétrica e ônibus no Complexo do Alemão

Estadão Conteúdo

O menino Theo Fernandes, de 9 anos, morreu na tarde de quinta-feira, 11, após ser atingido por um ônibus ao desembarcar de uma bicicleta elétrica na Estrada do Itararé, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Theo estava com o avô e seguia pela via no sentido Inhaúma quando foi registrada a colisão com um ônibus da linha 485 (Duque de Caxias x Pilares).

A criança foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a criança já chegou ao local sem vida.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar diz que agentes da UPP Alemão realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida Itararé, em Bonsucesso, quando se depararam com o acidente de trânsito entre um ônibus e uma bicicleta elétrica. A ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha).

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia da 22ªDP (Penha) e que o motorista do ônibus foi submetido a exame de alcoolemia, cujo resultado foi negativo para ingestão de álcool. Os envolvidos estão sendo ouvidos e uma perícia foi solicitada para o local.

Segundo a Polícia Civil, a cena do acidente foi alterada por populares antes da chegada das equipes responsáveis pela perícia.

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Palavras-chave

ACIDENTE/ÔNIBUS/BICICLETA ELÉTRICA/MORTE/CRIANÇA/COMPLEXO DO ALEMÃO
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