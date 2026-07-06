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Menino de 5 anos morre e outras duas crianças ficam feridas após ataque a tiros

Um adolescente relatou que os três estavam em uma praça, quando criminosos desembarcaram de um veículo e atiraram

Estadão Conteúdo
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Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Um menino de 5 anos morreu, uma menina de 4 anos e um adolescente de 15 anos ficaram feridos após um ataque a tiros em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, na noite de domingo, 5.

A Polícia Militar afirmou que foi acionada para o Hospital Municipal Hugo Miranda, por volta das 20h30, após três menores de idade chegarem ao local com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

O adolescente relatou que os três estavam em uma praça na Rua Primavera, no bairro Pantanal, quando criminosos desembarcaram de um veículo e atiraram.

José Heitor Dias Cerqueira, de 5 anos, foi atingido e chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A menina segue internada em estado grave, e o adolescente, em estado estável. A identidade dos dois não foi divulgada.

Não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada ao local dos disparos e que outras diligências trabalham para apurar os fatos.

O caso está sendo investigado pela 167ª Delegacia de Polícia, de Paraty.

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TIROTEIO/PARATY/MORTE/CRIANÇA
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