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Menino de 12 anos morre após ser baleado enquanto brincava em quadra de condomínio no Rio

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem as circunstâncias do disparo

Estadão Conteúdo
fonte

Bento Costa Petillo Beze, de 12 anos, e o pai, Luiz (Reprodução)

Um menino de 12 anos morreu após ser baleado enquanto brincava na quadra do condomínio onde morava, no Complexo da Pedreira, na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde de domingo, 31.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou, em nota, que agentes foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Capitão Gouveia, na comunidade da Quitanda.

Ao chegaram no local, eles foram informados de que Bento Costa Petillo Bezze estava brincando em uma quadra esportiva no Condomínio Green House 1, onde morava, quando foi atingido por um tiro. Até o momento, não há informações sobre a autoria nem as circunstâncias do disparo.

O menino foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Teresinha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro afirmou, em nota, que o caso foi registrado na 39ª Delegacia de Polícia, da Pavuna, e será encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dará prosseguimento às investigações.

"Diligências estão em andamento para apurar a morte de Bento", acrescentou a corporação.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região central da capital fluminense, onde passou por exames necroscópicos.

PM morre após ser baleado na cabeça

Nesta segunda, um policial militar morreu após ser baleado na cabeça em Rocha Miranda, também na zona norte. Adriano Pereira de Sousa, de 36 anos, foi atingido durante uma operação na comunidade Faz Quem Quer.

De acordo com a PM, Pereira foi atingido em confronto com criminosos, chegou a ser levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, mas não resistiu aos ferimentos.

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