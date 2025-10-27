Meningite C: entenda a infecção que provocou morte de menina no litoral de SP

Uma menina de 11 anos morreu no domingo, 26, por meningite tipo C na Praia Grande, litoral de São Paulo. Ela estava internada no Hospital Irmã Dulce, mas não resistiu. O status de vacinação da criança não foi divulgado.

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande afirma que "até o momento, nenhum outro aluno ou familiar da criança apresentou qualquer tipo de sintoma que possa estar relacionado à doença".

A pasta cita ainda que, diante do ocorrido, adotou medidas como a vistoria e a higienização da escola onde a criança estudava, a realização de ações de orientação para pais e alunos e que presta toda atenção necessária à família.

O que é meningite?

De acordo com Rodrigo Lins, infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), meningite é um termo usado para descrever uma ampla quantidade de doenças que provocam inflamação das meninges e do parênquima cerebral. Por isso, especialistas entendem que a forma mais adequada para se referir ao quadro é como meningoencefalite.

Segundo o médico, a inflamação pode ser causada por organismos como fungos, vírus ou bactérias, e estas provocam os quadros mais graves. "A meningite bacteriana é bem mais preocupante porque ela evolui muito rápido e tem uma alta mortalidade", destaca Lins, que também é presidente da Sociedade de Infectologia do Rio de Janeiro (Sierj).

A meningite tipo C, responsável pela morte em Praia Grande, é de origem bacteriana e é causada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo). De acordo com Lins, esse tipo e o tipo B são os mais comumente registrados no Brasil.

Quais são os sintomas?

Os sinais e sintomas são parecidos independentemente do tipo da infecção. Eles incluem: febre alta, um dos indícios mais frequentes; dor de cabeça muito forte, que pode estar acompanhada de vômito nas crianças menores; rigidez de nuca; convulsão em casos mais avançados.

"Como é uma infecção bacteriana, à medida que o quadro vai se agravando, a pessoa pode ficar hipertensa e pode ter alteração do estado mental", detalha Lins.

O médico ainda destaca que o diagnóstico tende a ser mais desafiador em idosos e crianças pequenas porque eles têm certa dificuldade em expressar suas queixas.

"É uma doença que avança muito rápido", acrescenta, comentando que os pacientes podem evoluir para estados mais graves em pouco tempo. "A infecção no sistema nervoso central também pode ser acompanhada de uma infecção na corrente sanguínea, que é muito grave e pode levar ao óbito em horas."

Transmissão

A transmissão depende do tipo de agente causador. Nos casos virais e bacterianos, os mais comuns, o contágio geralmente ocorre pelo contato direto com secreções respiratórias ou saliva de pessoas infectadas, como ao tossir, espirrar, beijar ou compartilhar objetos pessoais, como copos e talheres.

Prevenção

A vacinação contra meningite é realizada com imunizantes que protegem contra os diferentes sorotipos do meningococo (A, B, C, W e Y).

No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) prevê duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos três e aos cinco meses de idade, e um reforço com a vacina ACWY aos 12 meses. Além disso, crianças de 11 a 14 anos devem receber uma nova dose de meningocócica C ou ACWY.

Existe ainda a vacina meningocócica B, disponível apenas na rede privada.