Megashow em SP: quem são os artistas cotados para evento na Paulista?

Após o sucesso do Todo Mundo no Rio, a cidade de São Paulo se prepara para receber um megashow todo seu. Entre as bandas cotadas estão artistas como Foo Fighters, U2, Coldplay e Rolling Stones.

Shakira será a atração do megashow da Praia de Copacabana

Nesta terça-feira, 24, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) assinou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, que autoriza a organização e realização do evento na Avenida Paulista. A informação foi confirmada ao Estadão pela prefeitura da cidade.

Em nota divulgada à imprensa, a prefeitura explicou que o novo termo permite a adição de mais um evento de grande porte na Avenida Paulista em 2026. Com isso, a cidade deve receber o megashow ainda neste ano. A prefeitura trabalha com a data do dia 5 de setembro.

Já em 2027, o plano é que mais dois eventos gratuitos similares sejam organizados. Agora, no entanto, o processo segue para homologação do Conselho Superior do Ministério Público.

Ao contrário do Rio de Janeiro, a capital paulista parece querer se distanciar das divas pop - como Madonna, Lady Gaga e Shakira - e focar em bandas de rock. Até momento, são quatro os principais nomes cotados para se apresentar ainda este ano em São Paulo - Foo Fighters, U2, Coldplay e Rolling Stones.