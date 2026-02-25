Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Megashow em SP: quem são os artistas cotados para evento na Paulista?

A prefeitura trabalha com a data do dia 5 de setembro.

Estadão Conteúdo

Após o sucesso do Todo Mundo no Rio, a cidade de São Paulo se prepara para receber um megashow todo seu. Entre as bandas cotadas estão artistas como Foo Fighters, U2, Coldplay e Rolling Stones.

Shakira será a atração do megashow da Praia de Copacabana

Nesta terça-feira, 24, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) assinou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, que autoriza a organização e realização do evento na Avenida Paulista. A informação foi confirmada ao Estadão pela prefeitura da cidade.

Em nota divulgada à imprensa, a prefeitura explicou que o novo termo permite a adição de mais um evento de grande porte na Avenida Paulista em 2026. Com isso, a cidade deve receber o megashow ainda neste ano. A prefeitura trabalha com a data do dia 5 de setembro.

Já em 2027, o plano é que mais dois eventos gratuitos similares sejam organizados. Agora, no entanto, o processo segue para homologação do Conselho Superior do Ministério Público.

Ao contrário do Rio de Janeiro, a capital paulista parece querer se distanciar das divas pop - como Madonna, Lady Gaga e Shakira - e focar em bandas de rock. Até momento, são quatro os principais nomes cotados para se apresentar ainda este ano em São Paulo - Foo Fighters, U2, Coldplay e Rolling Stones.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

AVENIDA PAULISTA/MP-SP/LIBERAÇÃO/PALCO/SHOWS/ARTISTAS COTADOS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda