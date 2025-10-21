Megaoperação em SP mira integrantes que ocupam 'cargos administrativos' dentro do PCC

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira, 21, uma megaoperação contra integrantes do PCC responsáveis por coordenar mais de 80 pontos de tráfico de drogas. As investigações revelam ainda que os envolvidos ocupam cargos administrativos na facção.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, estão sendo cumpridos 38 mandados de prisão e outros 110 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes. Até o momento da publicação desta matéria, 16 pessoas tinham sido presas.

"Os envolvidos também exercem 'cargos administrativos' na facção, sendo responsáveis por 'cadastrar' novos integrantes, bem como fiscalizar e punir aqueles que descumprem alguma norma", afirma a SSP.

A operação foi batizada como "Auditoria", porque faz alusão a forma como os coordenadores desses pontos de tráfico são chamados.

Durante a ação, também foram apreendidos porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie, documentos e cadernos com informações sobre a contabilidade do tráfico, conforme a pasta.

A estrutura da quadrilha foi descoberta por agentes da 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), onde os casos estão sendo registrados e a investigação segue em andamento.

De acordo com o delegado Guilherme Leonel, responsável pela operação, somente em um dos pontos de tráfico administrados pelos investigados foi contabilizado o ganho de mais de R$ 700 mil em uma semana.

"Fazer esse tipo de investigação e deflagrar uma operação tão grande quanto esta é de extrema importância para desarticular o tráfico de drogas comandado por uma das principais organizações criminosas do País", afirmou ele.