Mega-Sena vai sortear prêmio de 28 milhões no domingo (20); veja como concorrer!

A Mega-Sena realiza no domingo (20) o sorteio do concurso 3.060, com um prêmio estimado em R$ 28 milhões. As seis dezenas serão reveladas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Os apostadores interessados em participar têm até as 22h (horário de Brasília) de sábado (19) para registrar suas apostas. Elas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou de forma online, pela internet.

O custo de uma aposta simples, que consiste na escolha de seis dezenas, é de R$ 6. Esta é a chance de concorrer ao prêmio principal e mudar de vida.

Prêmios anteriores e outros sorteios

No último concurso da Mega-Sena, os números sorteados foram 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35. Na ocasião, um bolão registrado em Presidente Venceslau (SP) acertou as seis dezenas e levou um prêmio expressivo de R$ 101.970.706,13.

Além do sorteio atual, o concurso 3.010 da Mega-Sena, uma edição especial de 30 anos, está previsto para pagar um prêmio estimado em R$ 300 milhões. Este sorteio deve ocorrer em um domingo (24).