Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mega-Sena vai sortear prêmio de 28 milhões no domingo (20); veja como concorrer!

O sorteio 3.060 tem estimativa de 28 milhões; apostas encerram no sábado (19) e valor da aposta simples é R$ 6

O Liberal
fonte

Caixa sorteia prêmios milionários na Mega Sena às terças, quintas e aos sábados (Wilson Dias/Agência Brasil)

A Mega-Sena realiza no domingo (20) o sorteio do concurso 3.060, com um prêmio estimado em R$ 28 milhões. As seis dezenas serão reveladas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Os apostadores interessados em participar têm até as 22h (horário de Brasília) de sábado (19) para registrar suas apostas. Elas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou de forma online, pela internet.

O custo de uma aposta simples, que consiste na escolha de seis dezenas, é de R$ 6. Esta é a chance de concorrer ao prêmio principal e mudar de vida.

Prêmios anteriores e outros sorteios

No último concurso da Mega-Sena, os números sorteados foram 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35. Na ocasião, um bolão registrado em Presidente Venceslau (SP) acertou as seis dezenas e levou um prêmio expressivo de R$ 101.970.706,13.

Além do sorteio atual, o concurso 3.010 da Mega-Sena, uma edição especial de 30 anos, está previsto para pagar um prêmio estimado em R$ 300 milhões. Este sorteio deve ocorrer em um domingo (24).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MEGA SENA

LOTERIAS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda