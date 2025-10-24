Médico brasileiro no Kuwait opera paciente em Curitiba e cirurgia entra para o Guinness

Uma telecirurgia realizada entre o Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba, e o Hospital Jaber Al-Ahmad, no Kuwait, no Oriente Médio, foi reconhecida pelo Guinness Book como a mais distante já realizada.

No procedimento, realizado em 3 de outubro, 12.034,92 km separavam o médico brasileiro Leandro Totti e o paciente. O recorde anterior era de uma operação realizada entre as cidades de Casablanca, no Marrocos, e Xangai, na China.

Além dessa cirurgia, uma outra conquista foi alcançada. No mesmo dia da operação, uma equipe de médicos do Kuwait fez o inverso. Eles operaram um paciente do país quando estavam em Curitiba. A cirurgia também foi bem-sucedida e configura a situação como a primeira experiência mundial de telecirurgia robótica em dupla direção (Brasil - Kuwait e Kuwait - Brasil).

"Ambas as cirurgias foram concluídas com sucesso e segurança, reforçando a viabilidade da colaboração global em cuidados cirúrgicos e estabelecendo um novo padrão no campo da cirurgia robótica remota", cita o Guinness, em seu site.

O projeto foi idealizado e liderado pelo médico Marcelo Loureiro, fundador da Scolla Centro de Treinamento Cirúrgico, instituição de treinamento para cirurgias minimamente invasivas. Ele destaca que os procedimentos são feitos notórios, mas o título não era o objetivo central. "O mais importante é mostrar que temos capacidade de realizar esse tipo de operação no Brasil", diz.

Lourenço já participava de projetos relacionados ao tema no Kuwait e na China e a ideia de realizar os procedimentos surgiu justamente com o objetivo de trazer essa tecnologia para o País.

"Por ser um País de dimensões continentais, a telemedicina tem um papel ainda mais relevante. Permite que um cirurgião em Curitiba, por exemplo, atenda pacientes de lugares distantes, como Norte e Nordeste, sem precisar viajar", destaca.

Hérnia inguinal

A operação foi realizada para tratar uma hérnia inguinal. O procedimento é considerado simples e, por conta disso, foi o escolhido para o projeto. "Nosso objetivo era garantir total segurança ao paciente, por isso evitamos qualquer procedimento que não tivesse resultados absolutamente previsíveis", cita Lourenço.

Segundo o médico, a hérnia inguinal acontece quando parte do intestino ou outro tecido abdominal atravessa uma área enfraquecida da parede muscular da região da virilha, formando uma saliência visível. Essa condição geralmente se forma devido ao enfraquecimento dos músculos abdominais, que pode ser causado por fatores como esforço físico excessivo, obesidade ou mesmo predisposição genética.

A pressão dentro do abdômen aumenta e faz com que o tecido se projete através do canal inguinal, uma passagem natural nessa região. A hérnia pode causar dor, desconforto, principalmente ao se inclinar ou carregar peso e, em alguns casos mais graves, pode resultar em complicações como a obstrução do intestino.

De acordo com Sandro Scolari Filho, diretor técnico do Hospital da Cruz Vermelha, a recuperação do paciente foi tranquila. Após 11 dias, ele já estava sem dores ou grandes restrições.

Preparação de dois anos

O projeto vinha sendo elaborado há cerca de 2 anos e, em agosto, os profissionais testaram a tecnologia realizando a retirada da vesícula de um suíno que estava em Cascavel, no interior do Paraná, por um médico que estava em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba.

Uma das preocupações, explica Loureiro, era que não houvesse atrasos no controle dos instrumentos cirúrgicos.

Os profissionais utilizaram o robô cirúrgico MP1000, da Edge Medical, com valor estimado de R$ 10 milhões. A conexão entre os hospitais no Brasil e no Kuwait foi viabilizada pela Ligga Telecom, por meio de uma ligação de fibra óptica para possibilitar a transmissão de dados com baixa latência (tempo de atraso entre o envio e o recebimento dos dados) e alta estabilidade.