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Médico atropela seis pessoas, joga carro contra casa do irmão e tenta matá-lo com pedaço de pau

Segundo a polícia, os crimes aconteceram em duas cidades, Presidente Lucena e Novo Hamburgo

Estadão Conteúdo
fonte

Médico atropela seis pessoas (Reprodução / Polícia Civil)

O médico Paulo Adriano Pustay, de 60 anos, atropelou seis pessoas e depois jogou o carro contra a casa do irmão, onde entrou para tentar agredi-lo com um pedaço de pau, informou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. O caso ocorreu no dia 3 de março. Ele foi preso em flagrante minutos depois na própria casa.

Segundo a polícia, os crimes aconteceram em duas cidades, Presidente Lucena e Novo Hamburgo, onde a 3ª Delegacia de Polícia indiciou o médico por cinco tentativas de homicídio na última terça-feira, 24. A defesa de acusado não foi localizada. O espaço segue aberto.

A polícia afirma que, primeiro, o médico acelerou o seu Nissan March às 5h da manhã e atingiu quatro pessoas na Avenida Engenheiro Jorge Schuri - uma delas era uma mãe acompanhada de uma criança e de um bebê, que não foram atingidos. "Por sorte e destreza, ela conseguiu afastar um pouco do caminho que o veículo vinha e sofreu apenas lesões na perna esquerda, tendo salvado as crianças da morte", disse o delegado Alexandre Quintão, responsável pelo caso em Novo Hamburgo. As outras três vítimas também sofreram lesões leves.

Em seguida, o médico acertou, na Rua Marques Souza, um homem que fraturou três costelas, cinco vértebras, clavícula e o esterno, além de apresentar ferimentos graves na cabeça e na perna. A vítima recebeu alta com quadro estável, disse o delegado.

Ainda conforme Quintão, Paulo então dirigiu até Presidente Lucena, que fica a cerca de meia hora de Novo Hamburgo, e atropelou um idoso de 73 anos. Ele ficou internado por um dia, com fratura na perna, lesão no braço e no abdome, explicou o delegado do município de Ivoti, Fábio Lopes.

Como Presidente Lucena é uma cidade pequena, a Delegacia de Polícia Civil em Ivoti apura os fatos no município.

Paulo então bateu o veículo na casa do irmão, invadiu o imóvel e, com um pedaço de pau, tentou agredir o familiar, que se defendeu ao colocar um armário para evitar que ele invadisse o quarto e escapar pela janela, na parte dos fundos da casa.

O médico foi preso em flagrante pouco tempo depois, na própria casa, em São José do Hortência, a cerca de nove quilômetros de Presidente Lucena.

De acordo com o delegado Fábio Lopes, Paulo agiu dessa forma porque estava em surto psicótico. "Descartamos todas as demais hipóteses. Ouvimos o irmão vítima e familiares, não teria nenhum motivo para ele tentar matar o próprio irmão", disse. Ele afirmou ainda que Paulo fazia tratamento psiquiátrico.

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