Medicina da Unesp tem 271 candidatos por vaga no vestibular 2026

A Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", a Unesp, divulgou nesta sexta-feira, 17, a lista dos cursos mais concorridos para o vestibular 2026. As provas serão realizadas nos dias 2 de novembro (primeira fase) e 7 e 8 de dezembro (segunda fase).

Medicina, novamente, aparece no topo da lista, com 271 candidatos por vaga, seguida por Psicologia (oferecida no campus de Bauru) e Direito (Franca), fechando o "pódio" do ranking.

Há um destaque para os cursos ligados à saúde. Além de Medicina e Psicologia, já mencionados, Medicina Veterinária, Nutrição e Ciências Biomédicas também estão entre as maiores preferências dos candidatos.

Por outro lado, também há cursos que chegam a ter menos inscritos do que as vagas oferecidas e registram uma relação candidato/vaga inferior a 1.

São os casos de Engenharia Industrial (Madeira), oferecido em Itapeva, com uma concorrência de 0,8 candidato por vaga; os cursos de Geografia (Licenciatura e Bacharelado), oferecidos em Ourinhos e em Presidente Prudente, que possuem, respectivamente, uma relação candidato/vaga de 0,6 e 0,7; além de Meteorologia, em Bauru, que possui 20 inscritos para 26 vagas - uma relação de 0,8 candidato por vaga.

Segundo a Unesp, esta edição do vestibular teve 65.218 inscritos, 384 a mais que a prova do ano passado, que contou com um total de 64.834 candidatos - aumento de aproximadamente 13,3%. É possível acessar a lista com a concorrência de todos os cursos neste link.

O topo do ranking de cursos com mais candidatos por vaga do vestibular da Unesp é semelhante ao apresentado pela Fuvest, prova que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP), que também registrou Medicina e Psicologia como as graduações mais concorridas.

Veja a seguir a lista dos 10 cursos com mais candidatos por vaga nesta edição do vestibular:

1 - Medicina Botucatu - integral 271 2 - Psicologia Bauru - integral 56,4 3 - Direito Franca - matutino 49,3 4 - Ciência da Computação Bauru - integral 36,9 5 - Psicologia Bauru - noturno 34,7 6 - Ciências Biomédicas Botucatu - integral 31,3 7 - Medicina Veterinária Botucatu - integral 29,1 8 - Engenharia Química Araraquara - integral 24,7 9 - Nutrição Botucatu - vespertino/noturno 24,5 10 - Ciência da Computação São José do Rio Preto - integral 23,9