Matuê, apontado como chefe do tráfico na Cidade de Deus, é morto em operação no Rio

Ygor Freitas de Andrade, conhecido como Matuê, apontado como liderança do Comando Vermelho (CV) na Gardênia Azul e Cidade de Deus, na zona sudoeste do Rio, foi morto durante uma operação da Polícia Civil em Campinho, na zona norte, na manhã desta quinta-feira, 9. Dois seguranças do traficante também morreram na ação da polícia.

Policiais civis da Subsecretária de Inteligência (Ssinte), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) foi localizado durante mais uma etapa da "Operação Contenção", para combater o avanço do Comando Vermelho na região. De acordo com a polícia, dois fuzis e uma pistola foram apreendidos.

Os policiais foram à comunidade da Chacrinha, na zona sudoeste, com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra Matuê e foram atacados. De acordo com a Polícia Civil, Matuê tentou fugir do cerco.

O traficante possuía 11 anotações criminais e era integrante do chamado "Grupo Sombra", que matou três médicos durante um ataque em bar, na Barra da Tijuca, em 2023.

Ele também era suspeito de envolvimento na morte do agente José Lourenço, em maio deste ano, na Cidade de Deus. Além de chefiar o tráfico nas localidades, ele atuava como "braço de guerra" do Comando Vermelho, liderando invasões e confrontando facções rivais.

"A ação da Polícia Civil depende da reação dos criminosos. Não ataquem a Polícia Civil! A resposta vem, e vem à altura. Não importa se vem no mesmo dia ou em alguns meses", afirmou o secretário de Policia Civil, delegado Felipe Curi.

A "Operação Contenção", para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho na zona oeste e sudoeste do Rio, já prendeu 98 criminosos. Dez foram neutralizados em confronto.

O principal objetivo da operação, segundo a Polícia Civil, é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.