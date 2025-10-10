Marina Silva: COP30 vai ajudar a evitar pontos de não retorno em relação ao meio ambiente

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou nesta sexta-feira, 10, que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) ajudará o mundo a evitar "pontos de não retorno" em relação ao meio ambiente. Ela também acredita que o grande evento em Belém (PA) evitará risco de retrocesso em relação ao sistema multilateral de negociações sobre clima e meio ambiente.

Marina Silva reforçou o argumento sobre a necessidade de fortalecer a confiança no multilateralismo climático, em um cenário geopolítico desafiador.

A ministra participou de coletiva, nesta sexta-feira, sobre a "Pré-COP30". Esse evento, que ocorrerá na próxima semana, busca antecipar, mas não fechar as negociações.

Participaram também da coletiva o presidente designado da COP30, André Aranha Corrêa do Lago; a secretária-executiva da COP30, Ana Toni; e o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, Embaixador Maurício Carvalho Lyrio.

NDCs

Corrêa do Lago disse que a expectativa atual é de 125 países apresentando as suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) até novembro, na realização do grande evento em Belém (PA).

O embaixador reforçou que, no melhor cenário possível, espera que os países com maiores contribuições nas emissões de gases apresentem suas metas em tempo, dentro desse conjunto de países em vias de entregarem seus documentos com compromissos.

As NDCs, no âmbito do Acordo de Paris, visam reduzir as emissões, além de tratarem a adaptação aos impactos das mudanças climáticas.