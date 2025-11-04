Capa Jornal Amazônia
Marina: precisamos evitar ponto de não retorno em relação a clima e multilateralismo climático

Estadão Conteúdo

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, fez um chamado para que a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) represente a capacidade dos países de se evitar, de uma só vez, dois pontos de não retorno: em relação ao clima e ao multilateralismo climático.

"Sem implementarmos as decisões que viemos tomando ao longo de décadas, perderemos confiança e credibilidade", disse na abertura da quarta Cúpula Global Anual da United for Wildlife, no Rio de Janeiro. A cúpula faz parte do programa United for Wildlife da The Royal Foundation, criado em 2013 pelo Príncipe William.

A ministra ressaltou que o Brasil está comprometido com o desmatamento zero até 2050. "Os resultados mais recentes mostram que estamos avançando. Nas unidades de conservação, onde não deveria haver nenhum tipo de desmatamento, tivemos uma queda de 31% na comparação com 2024 e queda de 72% na comparação com 2022", listou.

Ela ainda defendeu que os países se juntem num "mutirão" pela ação climática e pelo enfrentamento dos crimes que afetam o meio ambiente.

"Nossa melhor decisão neste momento é acelerar a implementação dos compromissos acordados", pontuou.

CÚPULA/UNITED FOR WILDLIFE/MARINA SILVA/MULTILATERALISMO/CLIMA
