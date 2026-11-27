Maria Middleton: americana que morreu de câncer cerebral pode se tornar a 1ª santa da geração Z

Na semana passada, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) aprovou o avanço de sua causa de beatificação e canonização

A jovem Maria Middleton, que morreu aos 18 anos em decorrência de um câncer cerebral, pode se tornar a primeira santa da geração Z da Igreja Católica. Na semana passada, a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB) aprovou o avanço de sua causa de beatificação e canonização.

O túmulo da adolescente, no Santuário Nacional de Nossa Senhora de Czestochowa, na Pensilvânia, tornou-se um local de peregrinação. Segundo a USCCB, houve relatos de visitantes que afirmaram ter recebido bênçãos após a visita.

Maria foi diagnosticada com um tumor cerebral inoperável em 2018, aos 16 anos. O pedido partiu do arcebispo da Filadélfia, Nelson Pérez, que destacou a devoção e a fé da jovem durante o tratamento da doença.

Com a aprovação, será aberta uma investigação formal sobre a vida dela, suas virtudes e sua reputação de santidade. Maria seria a primeira integrante da geração Z, formada por pessoas nascidas entre 1997 e 2012, a se tornar santa.

Em entrevista à ABC News, os pais da jovem afirmaram que ela era uma adolescente comum, mas que sua fé e sua virtude eram extraordinárias. "Estamos, de certa forma, vivendo em uma espécie de espaço entre o céu e a terra", disse Brian Middleton.

Quem foi Maria Middleton?

Nascida em 2002, Maria cresceu no Condado de Bucks, na Pensilvânia. Fã de Taylor Swift, a jovem gostava de dançar, contar piadas e tinha paixão por animais de estimação.

Após receber o diagnóstico de câncer, ela percebeu que a doença mudaria a rotina de toda a família. "Foi devastador. Foi um pesadelo. Era uma situação sem saída", relembrou a mãe da jovem, Susan Middleton, à ABC News.

Mesmo após o diagnóstico, Maria realizou uma viagem missionária a Uganda. Durante o tratamento, sua fé e positividade mobilizaram pessoas de diferentes países, que se uniram em correntes de oração.

Os pais dela ainda descobriram vários textos escritos pela filha, nos quais ela expressava a sua fé. Ela morreu em outubro de 2020.

O que falta para jovem se tornar santa?

Para ser reconhecida como santa, é necessário cumprir uma série de etapas burocráticas. Para fundamentar o pedido, igrejas da região onde Maria vivia pediram a colaboração de pessoas que tiveram contato com ela.

Se o Vaticano aprovar o pedido, os documentos e testemunhos serão reunidos pela Arquidiocese da Filadélfia, e as autoridades eclesiásticas em Roma analisarão o material.

Se o papa Leão XIV reconhecer que ela praticou as virtudes cristãs, Maria poderá receber o título de venerável.

Para a beatificação, é necessária a comprovação de um milagre atribuído à intercessão dela. Especialistas examinarão o caso sob as perspectivas científica e teológica antes da decisão papal.

Já a canonização exige o reconhecimento de um segundo milagre, ocorrido após a beatificação.

Diferença entre venerável, servo de Deus, beato e santo

Além do título de beato e santo, existe também o "venerável" e o "servo de Deus". Entenda a diferença: