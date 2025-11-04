Capa Jornal Amazônia
Maria, Ana, Francisca: quais são os nomes de mulher mais comuns no Brasil?

As informações foram atualizadas com dados do Censo Demográfico 2022

Estadão Conteúdo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou na manhã desta terça-feira, 4, a segunda edição do site Nomes do Brasil, que mostra quais nomes e sobrenomes são mais comuns no País e nos estados ao longo das décadas. A ferramenta foi atualizada com dados do Censo Demográfico 2022. Maria segue sendo o nome mais comum: são 12 milhões de Marias.

Os dez nomes de mulher mais frequentes no País são:

  • Maria
  • Ana
  • Francisca
  • Júlia
  • Antonia
  • Juliana
  • Adriana
  • Fernanda
  • Márcia
  • Patrícia

No site, o usuário poderá buscar, além dos nomes e sobrenomes, varias outras curiosidades, como a popularidade dos nomes por década e localidade, o ranking geográfico, dados históricos e até um mapa-múndi comparando os nomes e sobrenomes mais populares em diversos países.

A ferramenta também apresenta curiosidades, como o impacto de personagens marcantes de novelas na escolha dos nomes mais comuns em determinados períodos.

Em 2010, última atualização do site, o País registrava 130 mil nomes diferentes. Os mais comuns eram Maria e José, com mais de 11,7 milhões de Marias e 5,7 milhões de Josés. Outros nomes populares na lista eram Ana, João, Antônio e Francisco. Em 2022, o número de nomes passou a 140 mil. Pela primeira vez, o site registrou os sobrenomes: são mais de 200 mil no País.

Palavras-chave

IBGE/NOMES DO BRASIL/FEMININOS
