Marco Pigossi fala sobre namoro escondido com outro homem e impacto emocional

O ator Marco Pigossi voltou a falar publicamente sobre um relacionamento que viveu no passado e que foi mantido em sigilo por muitos anos por medo de ter sua orientação sexual exposta.

Em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa, Pigossi detalhou como essa experiência marcou sua vida afetiva e o impacto emocional que isso teve para ele e para o ex‑companheiro.

Romance secreto e “tensão eterna”

Ao relembrar o namoro anterior, o artista afirmou que o vínculo foi vivido de forma escondida por bastante tempo até o fim da relação. Segundo Pigossi, a decisão de manter tudo em segredo era, na época, entendida como uma forma de proteção diante da carreira e da exposição pública, mas com o tempo ele passou a enxergar esse período sob outra perspectiva.

O ator relatou que, em situações cotidianas, como ao caminhar em um shopping, o ex‑companheiro se afastava ou fingia não estar com ele caso alguém conhecido aparecesse, o que gerava um clima de “tensão eterna” para ambos.

Pedido de desculpas e reflexão sobre o passado

Anos após o término, Pigossi contou que procurou o ex‑namorado para pedir desculpas pela maneira como a relação foi vivida às escondidas, algo que agora ele considera ter sido uma forma de “violência emocional”. O ator ressaltou que, na época, os dois não viam a situação como algo errado, mas como um modo de sobreviver naquele contexto de insegurança e medo do julgamento.

Assunção da sexualidade e relação atual

Marco Pigossi se assumiu publicamente como gay em 2021, quando compartilhou uma foto com seu atual marido, o cineasta italiano Marco Calvani. A partir desse momento, ele passou a falar abertamente sobre sua orientação sexual e a importância de viver sua identidade sem medo de exposição.

O ator também recordou com carinho o início de sua relação com Calvani, relatando que se encantou ao ver o rosto do cineasta em uma foto compartilhada por um amigo. Desde então, eles construíram uma história juntos, inclusive com o casamento oficializado em dezembro de 2023 em São Paulo.

Repercussão nas redes e apoio à comunidade LGBTQIAPN+

O desabafo de Pigossi gerou conversa nas redes sociais sobre pressões sociais, medo de julgamento e os desafios enfrentados por pessoas LGBTQIAPN+ para viver relacionamentos com liberdade. Ao compartilhar sua experiência, o ator reforça a importância de debater temas como identidade, visibilidade e acolhimento na sociedade contemporânea.