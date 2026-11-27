Marcia Sensitiva ensina truque para afastar energias negativas; confira

Receita inclui quatro limões e sal grosso para renovar as energias de ambientes a cada sete dias

Márcia Sensitiva ficou conhecida nacionalmente devido a sua sinceridade e ao talento com a numerologia. ( Foto: Foto: Reprodução/ Youtube )

A astróloga e sensitiva Márcia Fernandes compartilhou uma simpatia com limão e sal grosso que, segundo ela, ajuda a afastar energias negativas de ambientes. A prática pode ser realizada em casa ou no trabalho e consiste em distribuir frutas com sal grosso em pontos específicos dos espaços.

De acordo com Márcia, sentimentos como raiva, reclamações e pensamentos negativos podem deixar o ambiente carregado. Ela chama essas supostas cargas energéticas de “miasmas”, que, segundo sua crença, ficam acumulados nos espaços.

A simpatia deve ser renovada a cada sete dias. Para realizar o ritual, são necessários quatro limões, quatro colheres de sopa de sal grosso e quatro pratinhos.

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Como fazer a simpatia?

O primeiro passo é cortar cada limão em formato de cruz, sem separar as partes. Em seguida, deve-se abrir um pouco a fruta e colocar uma colher de sopa de sal grosso em seu interior.

Depois, cada limão deve ser colocado em um pratinho e distribuído em diferentes pontos da casa:

Quarto: embaixo da cama;

Sala: embaixo do sofá;

Entrada: perto da porta, dentro de um vaso ou em outro local adequado;

Quintal: em algum ponto da área externa.

As frutas devem permanecer nos locais escolhidos por sete dias consecutivos. Após esse período, a orientação da sensitiva é recolher os limões e deixá-los na natureza. Os pratinhos podem ser reutilizados na preparação de um novo ritual.

A prática também pode ser adaptada para o ambiente profissional. Nesse caso, a orientação é colocar um pratinho com limão e sal grosso embaixo da mesa de trabalho. Assim como na simpatia feita em casa, a fruta deve ser substituída a cada sete dias.