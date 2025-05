Manteiga é retirada às pressas de mercado por causa de coliformes fecais

Uma situação preocupante vem abalando o mercado de laticínios, em especial nos Estados Unidos. O motivo não é nada "bobo" e muito menos higiênico...

A cooperativa de laticínios Cabot Creamery, com sede em Vermont, EUA, anunciou o recall voluntário de 1.701 libras (aproximadamente 771 kg) de sua manteiga Extra Creamy Premium com Sal Marinho. A medida foi tomada após testes de qualidade identificarem níveis elevados de bactérias coliformes no produto, indicando possíveis falhas nos processos de higiene durante a produção. ​

O lote afetado corresponde ao código 090925-055, com data de validade até 9 de setembro de 2025 e código de barras UPC 0 78354 62038 0. A manteiga foi distribuída em sete estados norte-americanos: Vermont, Nova York, Pensilvânia, Maine, Connecticut, New Hampshire e Arkansas. Apesar da ampla distribuição, apenas 17 embalagens chegaram às prateleiras de varejo, todas no estado de Vermont. A empresa conseguiu recuperar 99,5% do lote antes que fosse comercializado.

A presença de coliformes em alimentos é um indicativo de práticas inadequadas de higiene e pode sinalizar a presença de patógenos mais perigosos, como a Escherichia coli. Embora não tenham sido registrados casos de doenças ou reclamações de consumidores, a Cabot Creamery orienta que os clientes descartem o produto ou o devolvam ao local de compra para reembolso.​

O recall foi classificado pela FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA) como Classe III, indicando que o consumo do produto não é provável de causar consequências adversas à saúde. ​

A Cabot Creamery, por meio de sua controladora Agri-Mark Inc., afirmou que as falhas no processo foram identificadas e corrigidas, reforçando seu compromisso com a segurança alimentar e a qualidade dos produtos.

Este incidente destaca a importância de práticas rigorosas de higiene na produção de alimentos e serve como alerta para consumidores e fabricantes sobre os riscos associados à contaminação por coliformes