Manhãs frias e tempo seco: veja como fica o tempo nesta semana em São Paulo

A semana na capital paulista começa com madrugadas frias, mas o sol no decorrer do dia deve deixar as tardes com temperaturas mais agradáveis, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 16, a capital amanheceu com céu nublado e não há previsão de chuva.

Está mantido o estado de alerta para baixas temperaturas.

Na terça-feira, 17, o sol favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. Também não há possibilidade de precipitações.

Previsões para o Estado de São Paulo

A Defesa Civil do Estado afirma que a semana será de tempo seco, manhãs frias e tardes quentes em São Paulo, o que reforça a necessidade de atenção com a saúde e prevenção a incêndios.

Entre segunda-feira e quarta-feira, 18, o órgão estadual informa que uma massa de ar seco ganhará intensidade sobre o território paulista, proporcionando um período de tempo estável e sem previsão de chuva para a maior parte do Estado. "A semana será marcada por condições típicas de outono, com pouca cobertura de nuvens, o que favorecerá grande amplitude térmica ao longo dos dias", afirma.

Em razão do resfriamento noturno, as manhãs serão frias, com temperaturas mais baixas, enquanto as tardes apresentarão sensação de calor, com rápida elevação nas temperaturas.

Nas regiões da faixa leste paulista, como a região metropolitana, incluindo a capital, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, a formação de nevoeiros será comum nas primeiras horas da manhã, reduzindo a visibilidade, inclusive, em rodovias e áreas urbanas.

"Durante as tardes, a população deverá estar atenta à queda nos índices de umidade relativa do ar, que ficarão mais baixos devido ao predomínio do ar seco", alerta a Defesa Civil do Estado.

Veja a previsão do tempo para a cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 10ºC e 22ºC; - Terça-feira: entre 14ºC e 24ºC; - Quarta-feira: entre 14ºC e 24ºC.

Na Baixada Santista, os termômetros variam entre 15°C e 25°C, conforme o órgão estadual.

Na Serra da Mantiqueira, o frio será mais intenso pela manhã, com mínima de 7°C e máxima de 20°C. "O Vale do Paraíba e o litoral norte apresentam exceção, com previsão de chuva fraca e temperaturas entre 25°C e 26°C", acrescenta.