Mais de mil pessoas foram resgatadas no mar na virada do ano no Rio

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro registrou 1.167 resgates de banhistas de um trecho de praias da capital fluminense, entre as 6h de 31 de dezembro e as 19h do 1.º de janeiro. O dado considera as praias entre o Leme e São Conrado. A maioria dos salvamentos ocorreu em Copacabana, palco da grande festa de Réveillon do Rio.

Os resgates nesta quinta-feira, 1.º, ultrapassaram o período da virada. Entre as 6h de quarta, 31, e as 6h de quinta, foram 547 ocorrências. Já das 6h às 19h de quinta, foram mais 620 episódios.

Na quarta-feira, a Defesa Civil do Rio emitiu um alerta de ressaca para todo o litoral fluminense. O aviso para que ninguém entrasse na água foi transmitido diretamente para todos os celulares da população. A Marinha também emitiu um alerta para a região, com previsão de ondas de até 2,5 metros.

Os 547 resgates durante a virada representam um salto de 1.786% em relação ao Réveillon de 2024 para 2025, quando foram apenas 29 salvamentos.

Em outras praias no Estado, houve outros 277 salvamentos no período do Réveillon. Mambucaba, na Costa Verde, foi onde houve mais registros: 157. Na Barra da Tijuca, na zona oeste, foram 18 episódios, e em Itaipu, em Niterói, 16.

Adolescente segue desaparecido

O adolescente de 14 anos que sumiu no mar na altura do Posto 2 de Copacabana na manhã de quarta-feira segue desaparecido nesta sexta, 2. Os bombeiros informaram que estão realizando ações contínuas de varredura, usando drones, aeronave, motos aquáticas, embarcações infláveis e equipes de mergulho. "O Corpo de Bombeiros mantém o reforço operacional mobilizado e permanece atuando até a localização da vítima", informou a corporação em nota.