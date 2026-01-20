Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mais de 50 mil imóveis permanecem sem energia em SP; chuva causa estragos na capital e litoral

Estadão Conteúdo

Mais de 50 mil residências permanecem com o fornecimento de energia elétrica interrompido após as chuvas que atingiram o Estado de São Paulo na última segunda-feira, 19. De acordo com um balanço da Enel publicado às 6h05, 51.964 mil clientes ainda são afetados na manhã desta terça-feira, 20. Só na capital, são 10.955 imóveis sem luz.

De acordo com a empresa, equipes estão "mobilizadas com o plano de contingência para o verão, com reforço das equipes em campo".

São Paulo registrou elevados volumes de chuva na segunda-feira, gerando estragos na capital e litoral. De acordo com a Defesa Civil, as áreas de instabilidade no Estado ficaram concentradas no litoral, incluindo a região da Baixada Santista e o Litoral Norte.

No litoral, os volumes de chuva chegaram a ultrapassar os 100 milímetros em cidades como Peruíbe (171 mm), Itanhaém (156 mm), Praia Grande (108 mm), São Vicente (105 mm) e Bertioga (102 mm).

Em São Sebastião, imagens divulgadas pela Defesa Civil mostram fortes rajadas de ventos na cidade. A velocidade da ventania não foi informada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chuva

SP

luz

falta

Enel

balanço
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda