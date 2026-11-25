A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quarta-feira, 25, mais uma fase da Operação Espoliador. A ação é direcionada a foragidos da Justiça por crimes patrimoniais. Até as 8h, pelo menos 112 pessoas foram presas.
Os crimes patrimoniais incluem furto, roubo e estelionato, atingindo o patrimônio de indivíduos ou empresas. A corporação informou que nem todos os detidos nesta etapa da operação são foragidos.
A operação mobiliza agentes em todo o estado do Rio de Janeiro. Departamentos-gerais da capital, Baixada Fluminense e interior participam, junto com equipes da Polícia Especializada (DGPE) e de Homicídios (DGHPP).
Relação com o Tráfico de Drogas e Fiscalizações
As investigações apontaram que uma parte significativa dos roubos possui ligação com o tráfico de drogas. A Polícia Civil destacou que traficantes não se limitam ao comércio de entorpecentes, mas exploram outras atividades criminosas.
Além do cumprimento de mandados de prisão, policiais realizam fiscalizações. O foco inclui a repressão à receptação, à comercialização de produtos ilícitos e a crimes envolvendo veículos e aparelhos celulares.
Objetivo Central e Histórico da Operação
A Polícia Civil informou que o objetivo principal da operação é desarticular toda a cadeia econômica desses crimes. Isso abrange desde os líderes das quadrilhas até os receptadores e comerciantes de bens de origem ilícita.
Esta é a terceira fase da Operação Espoliador. As duas etapas anteriores, realizadas em março de 2025 e em fevereiro deste ano, resultaram na prisão de mais de 1,2 mil pessoas.