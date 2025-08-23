Capa Jornal Amazônia
Mais de 100 armas, incluindo submetralhadora, são apreendidas em sítio no interior de SP

Estadão Conteúdo

Um arsenal com 111 armas de fogo foi apreendido pela Polícia Militar durante uma operação em um sítio na cidade de São Roque, no interior de São Paulo, na sexta-feira, 22.

Segundo a PM, o local guardava uma submetralhadora, 21 pistolas, 12 revólveres, quatro garruchas, quatro armas de fogo não identificadas e 66 armas longas, incluindo espingardas e três armas de pressão.

Um homem é apontado pelas investigações como o suspeito de guardar o armamento e outros acessórios e objetos usados na fabricação de munições. O caso foi registrado na Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), de Sorocaba, e segue sendo apurado.

A operação foi realizada pelo 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) em conjunto com o Ministério Público.

Fábrica clandestina de fuzis foi encontrada na quarta, 20

Esse é o segundo grande arsenal encontrado pela PM nesta semana. Na quarta-feira, 20, uma fábrica clandestina de fuzis foi encontrada durante uma operação realiza em conjunto com a Polícia Federal. As investigações apontaram que as armas eram destinadas ao Comando Vermelho (CV) e o PCC e dois homens foram presos. Saiba mais aqui.

