Maior fragmento de Marte na Terra será leiloado em Nova York por US$ 4 milhões

O maior fragmento de Marte já encontrado na Terra, um meteorito de 24,67 quilos identificado pelo código NWA 16788, será leiloado pela Sotheby’s, em Nova York (EUA), no dia 16 de julho. A expectativa da casa de leilões é arrecadar até US$ 4 milhões — cerca de R$ 21,8 milhões — com a venda.

O meteorito foi descoberto em 16 de novembro de 2023 por um caçador de meteoritos no Deserto do Saara, em Agadez, no Níger, país localizado na África Ocidental.

Exames científicos confirmaram que ele se originou de Marte, de onde teria se desprendido após o impacto de um asteroide. Desde então, percorreu cerca de 362 milhões de quilômetros até cair no Saara — possivelmente pouco antes de sua descoberta.

O NWA 16788 foi validado e publicado na 113ª edição do Meteoritical Bulletin (2025), referência internacional em ciência meteórica. Antes de ir a leilão, a peça foi exibida publicamente na Agência Espacial Italiana, em Roma, durante a Noite Europeia dos Pesquisadores de 2024, e também em uma galeria particular em Arezzo, na Toscana.

Dos mais de 77 mil meteoritos já registrados na Terra, apenas cerca de 400 têm origem comprovada em Marte. Juntos, esses fragmentos totalizam 374 quilos. Com quase 25 quilos, o NWA 16788 representa 6,5% desse total e é 70% maior que o segundo maior meteorito marciano conhecido.

Segundo a Sotheby’s, a peça é coberta por uma crosta de fusão marrom-avermelhada, o que lhe confere uma “inconfundível tonalidade marciana”. Regmagliptos — pequenas depressões formadas pelo aquecimento por atrito durante a entrada na atmosfera terrestre — também estão presentes na sua superfície.

Além disso, cerca de 21,2% do volume do meteorito é composto por maskelynite, um tipo de vidro formado quando um asteroide atinge a superfície de Marte com força suficiente para metamorfosear o feldspato original da rocha, gerando calor e pressão intensos. Esse mesmo impacto teria impulsionado o fragmento para fora do planeta.

Os lances podem ser feitos online, através da plataforma da casa de leilões.