Mãe, filha e amiga são encontradas mortas em praia na Bahia; polícia investiga

Estadão Conteúdo

Os corpos de três mulheres foram localizados no sábado, 16, em um matagal da Praia do Sul, importante ponto turístico de Ilhéus, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, os corpos das vítimas tinham ferimentos provocados por arma branca. O caso é investigado como triplo homicídio pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que realiza oitivas e diligências investigativas para identificar a autoria e motivação do crime.

As vítimas são Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, a filha dela Mariana Bastos da Silva, de 20, e a amiga delas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45, de acordo com a polícia. Familiares das vítimas já haviam dado queixa do desaparecimento na Delegacia Territorial de Ilhéus, que tentava localizá-las. As três mulheres foram vistas pela última vez na tarde de sexta-feira, 15, quando saíram de casa para caminhar com um cachorro. O animal foi localizado amarrado próximo dos corpos.

Alexandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal de ensino. A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI-APLB) lamentou o episódio. "Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar", escreveu, em postagem feita no Instagram da entidade. "Estaremos presentes cobrando das autoridades competentes, celeridade na investigação e resolução do caso, para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados. Que a memória dessas educadoras inspire ainda mais nossa luta por uma sociedade justa, segura e humana."

A polícia informou que imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram coletadas e serão analisadas, com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação da autoria. O material genético das vítimas foi coletado para exames periciais.

