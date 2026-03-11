Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mãe é presa sob suspeita de aliciar filha para abuso sexual em SP; homem também foi preso

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta quarta-feira, 11, uma mulher de 47 anos e o namorado dela, de 64, sob suspeita de aliciamento da filha da mulher para ser abusada sexualmente pelo homem em Sumaré, no interior do estado. A menina tem 14 anos atualmente e o crime teria sido cometido quando ela tinha 13. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas e, por isso, não foi possível localizar as defesas.

Policiais civis deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva conta o homem e a mulher, que são investigados por estupro de vulnerável e outros crimes sexuais. Na residência deles, foram apreendidos vários celulares, discos rígidos, uma câmera de ação e outros equipamentos.

A adolescente foi encaminhada para um abrigo. O caso foi registrado na delegacia de Americana, cidade vizinha. As investigações ainda continuam, visando apurar se outras vítimas foram abusadas.

De acordo com a Polícia Civil, o caso passou a ser investigado após um vídeo do estupro sofrido pela garota ser compartilhado entre alunos da escola que ela frequentava. O crime teria sido filmado com permissão da mãe.

A investigação identificou pagamentos feitos via Pix para a mulher após o estupro. O homem não tem parentesco direto com a menina. Como mais de um pagamento foi feito, a polícia analisa a possibilidade de a garota ter sido estuprada mais de uma vez.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VIOLÊNCIA/SP/MÃE/FILHA/ABUSO SEXUAL/PRISÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda