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Mãe e filho são indiciados por mentirem sobre batida de Porsche no túnel Ayrton Senna

Segundo a polícia, ambos apresentaram falso testemunho ao afirmar que ela estava na direção do veículo no momento do acidente

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil de São Paulo indiciou nesta quarta-feira, 15, Guilherme Machado, o motorista do Porsche que se envolveu em uma batida com outro carro no início da manhã da última segunda-feira, 13, no túnel Ayrton Senna, zona sul da capital paulista. A mãe dele também foi indiciada pelo mesmo crime.

Segundo a polícia, ambos apresentaram falso testemunho ao afirmar que ela estava na direção do veículo no momento do acidente. No entanto, imagens registradas por câmeras de monitoramento do túnel mostram que é o homem, de 25 anos, quem sai do banco do motorista logo após a colisão.

Machado também foi indiciado por fuga do local do acidente e por dirigir sem habilitação. De acordo com as investigações, ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2021. A reportagem tenta localizar a defesa dos indiciados.

"Ambos respondem ao processo em liberdade", informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP). "As investigações prosseguem com a coleta de novos depoimentos e diligências para o completo esclarecimento dos fatos", acrescentou a pasta.

As imagens de circuito registraram o momento em que Guilherme passa pelo túnel em alta velocidade e colide com um veículo modelo Palio, onde estavam um homem de 51 anos e uma mulher, de 31.

Os veículos chegaram a rodar na pista. As vítimas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Mariana, mas já receberam alta. Elas prestam depoimento à Polícia Civil nesta quarta.

Imagens feitas pela TV Globo logo depois da colisão flagraram Machado andando e conversando com familiares das vítimas. Ele entra em um carro, que chega ao local do acidente, e vai embora sem prestar depoimento.

Uma mulher que também estava dentro do Porsche entra em um táxi e também sai do local. Ela ainda não foi identificada pela polícia.

Polícia apura racha

O caso é investigado pelo 36º Distrito Policial (Vila Mariana). Ao Estadão, o delegado Marcelo Palhares, que está à frente das investigações, afirma que a polícia apura se o carro de luxo estava envolvido em um racha no momento do acidente, com outros dois veículos.

"Existem indícios de que eles estavam na prática do popularmente conhecido como 'racha'. Uma imprudência total e absoluta, dirigindo esses veículos esportivos em altíssima velocidade, como se ali fosse uma competição para ver quem corre mais", disse Palhares.

"Então, o nosso trabalho agora, diante dessa hipótese, é identificar os outros dois veículos que estavam participando disso."

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PORSCHE/ACIDENTE/AYRTON SENNA/MOTORISTA/MÃE/INDICIAMENTO
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