Mãe e filho morrem afogados em piscina de pousada em Maragogi

Uma mulher de 39 anos e seu filho de 11 morreram no último sábado, 4, após se afogarem na piscina de uma pousada em Maragogi, Alagoas. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas os óbitos foram confirmados.

A família, natural de São Paulo, estava hospedada na pousada. De acordo com o relato do companheiro da mulher à Polícia Civil de Alagoas, ao chegarem ao quarto, notaram um problema no chuveiro elétrico. Enquanto ele foi resolver a situação com a administração, a mulher e a criança seguiram para a piscina.

Descoberta e tentativa de resgate

Após notar a ausência de ambos, o homem dirigiu-se à piscina e encontrou a mulher e o filho submersos. Ele tentou realizar manobras de reanimação com o auxílio de outros hóspedes, porém sem sucesso. O companheiro também informou que os dois não possuíam boas habilidades de natação.

Atendimento e confirmação dos óbitos

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. A mulher e o garoto foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas os falecimentos foram confirmados no local. As autoridades não divulgaram as identidades das vítimas.

IML e investigação policial

Conforme o Instituto Médico Legal (IML), os corpos foram recolhidos para os procedimentos de necropsia, identificação e liberação. A causa oficial das mortes será confirmada apenas após a conclusão dos exames periciais. A Polícia Civil de Alagoas está investigando o caso para apurar as circunstâncias da tragédia.

A reportagem do Estadão tentou contato com a pousada onde as fatalidades ocorreram, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.