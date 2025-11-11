Capa Jornal Amazônia
Mãe denúncia o próprio filho e ele é preso por matar mulher e receber R$ 20 mil pelo crime

Estadão Conteúdo

Um homem suspeito de matar uma jovem em Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro, foi preso nesta segunda-feira, 10, depois de uma denúncia feita pela própria mãe. Kelly Silva de Souza mãe de Davi de Souza Malto, autor dos disparos, afirmou que reconheceu o filho pelas imagens. Ele foi preso em um fast-food em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

"Eu reconheci meu filho na imagem. Eu liguei pra denunciar o meu filho. Porque meu filho foi nascido na igreja. Como que ele pode ter coragem de matar uma mãe em cima do seu filho por dinheiro? Meu filho tinha tudo. Queria pedir perdão para esse pai, para essa família da Laís que chora, porque se eu estou sofrendo, eu sei que a dor deles é muito maior", afirmou Kelly em entrevista ao "RJ2", da TV Globo.

Laís foi morta na última terça-feira, 4, após a namorada do ex-companheiro pagar R$ 20 mil pelo assassinato. Segundo a Delegacia de Homicídio da Capital (DHC), o crime foi motivado pela vontade de ter a guarda exclusiva da filha da vítima. Ela foi morta com um tiro na nuca, enquanto caminhava empurrando o carrinho com a filha de dois anos.

A Polícia Civil informou que a suspeita chegou a ameaçar Laís por mensagens através da rede social por ciúmes do marido. "As investigações apontaram que a mandante do crime demonstrava comportamento possessivo em relação à filha da vítima e elaborou todo o plano para que ela e seu companheiro ficassem com a guarda da criança", informou a Polícia Civil.

A mulher ofereceu cerca de R$ 20 mil para que os homens matassem Laís. Segundo os investigadores, ela chegou a enviar fotos falsas da criança lesionada para motivar os executores.

Os dois foram identificados após imagens de segurança registrarem eles circulando próximo à Travessa Santa Victoria, momentos antes do crime. O suspeito que pilotava a moto utilizada durante o assassinato se entregou na última sexta-feira, 7.

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. A mandante do crime ainda não foi localizada.

Palavras-chave

VIOLÊNCIA/RIO/MORTE/JOVEM/DENÚNCIA/MÃE
Variedades
