Mãe de um dos suspeitos de matar o ex-delegado-geral Ruy Fontes é ouvida pela polícia

Estadão Conteúdo

A mãe de um dos dois suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral do Estado Ruy Ferraz Fontes prestou depoimento à polícia, conforme confirmou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo.

De acordo com a SSP, as forças de segurança seguem mobilizadas para identificar e prender todos os envolvidos no crime. "A polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão em endereços da capital paulista e Grande São Paulo", disse a pasta.

Dois envolvidos já identificados

O secretário da Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite, confirmou na manhã desta terça-feira, 16, que o primeiro suspeito de participação da execução de Fontes já tinha sido identificado.

Derrite disse, na ocasião, que o suspeito tem antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. O secretário não confirmou, porém, a ligação do suspeito com o Primero Comando da Capital (PCC).

"É um indivíduo que já foi preso duas vezes por roubo e uma por tráfico de drogas. Não posso falar mais para não prejudicar as investigações". A prisão preventiva do suspeito foi pedida à Justiça. "Todas as hipóteses estão sendo consideradas."

O segundo suspeito foi identificado pela polícia na tarde de terça. A informação foi divulgada por Derrite, nas redes sociais.

Fontes morreu em uma emboscada na segunda-feira, 15, na Praia Grande, no litoral paulista. Além dos dois suspeitos identificados, a polícia trabalha com a suspeita de participação de outros quatro indivíduos no crime.

Conforme apurou o Estadão, a investigação sobre o assassinato de Fontes não descarta nenhuma possibilidade, mas trabalha com duas suspeitas principais: uma reação do PCC ou retaliação por sua atuação na prefeitura de Praia Grande (SP), onde era secretário de Administração. Não é descartada, porém, nenhuma linha de investigação.

