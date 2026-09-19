Mãe de Eliza Samudio manda recado ao goleiro Bruno: 'perdeu um filho'

Em entrevista exclusiva ao jornalista Juan Filder, de O Liberal, Sônia Samudio, mãe de Eliza Samudio, falou sobre o encontro entre o neto, Bruninho, e o ex-goleiro Bruno. Durante a conversa, ela comentou o que acredita ter motivado a aproximação entre os dois e afirmou que o neto busca respostas sobre o que aconteceu com a mãe.

Segundo Sônia, Bruninho teria aproveitado o encontro para tentar obter uma resposta sobre o paradeiro dos restos mortais de Eliza. Ela afirmou que o neto não estaria interessado em qualquer outro tipo de aproximação com o pai.

“Ele não quer nada do pai”, afirmou Sônia.

Para Sônia, Bruninho continua buscando entender o que aconteceu com a mãe. Ela também criticou a versão de que Eliza teria sido responsável pelos conflitos com Bruno e afirmou que a filha lutava pelos direitos do próprio filho.

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“Eu não acredito que ele não vai falar onde estão os restos mortais de Eliza. Porque, para ele, ela é a culpada pelo próprio [crime]. Foi o que deixou bem claro, né? Isso está na mídia, se bate muito nisso. Ela não perseguia o Bruno, ela lutava pelos direitos do filho, que é direito dele, porque ela não fez o filho sozinha”, disse.

Bruninho decidiu se afastar de Bruno

Sônia também contou que Bruninho teria encerrado a possibilidade de uma nova tentativa de aproximação naquele momento. Segundo ela, o neto afirmou que já havia dado uma oportunidade ao pai e que, depois da resposta recebida, não pretendia mais insistir.

“Bruninho, ele no dia falou assim: ‘Já era. Eu dei oportunidade para ele e ele não quis. Agora é quem não quer sou eu’”, relatou.

Apesar disso, Sônia ressaltou que a decisão sobre uma eventual aproximação futura pertence ao próprio Bruninho. Para ela, o neto deve ter liberdade para escolher se e quando pretende voltar a falar com o pai.

“Mas o ser humano muda. Pensamentos, emoções, a gente não sabe. Mas o Bruninho sempre foi livre para escolher o momento e quando ele quiser falar e quando ele quiser se aproximar. É a história dele. Nada mais. Sendo a história dele, é de direito dele saber o que aconteceu com a mãe, né? O que foi feito com a mãe. E ele falar o real motivo para que mandasse executar minha filha”, afirmou.

Ao ser questionada sobre o que diria a Bruno caso ele estivesse acompanhando a entrevista, Sônia deixou um recado direto ao ex-goleiro.

“Ele perdeu um filho maravilhoso, de um caráter inigualável”, afirmou.