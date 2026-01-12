Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mãe de bebê que morreu em incêndio em SP é presa em flagrante por abandono de incapaz

Estadão Conteúdo

A mãe do bebê que morreu em um incêndio na manhã desta segunda-feira, 12, em um apartamento na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, foi presa em flagrante por abandono de incapaz. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia apurou que a criança estava sozinha no momento do incêndio.

A mulher, que não teve a identidade informada, foi levada para a delegacia, ouvida e presa em flagrante. O caso está sendo investigado pelo 42º Distrito Policial, que fica no Parque São Lucas.

Segundo a secretaria, a investigação está em andamento para descobrir as causas do incêndio e esclarecer as circunstâncias para o fato de o bebê estar sozinho no local. No incêndio, que aconteceu em um prédio da Avenida Vila Ema, um homem também morreu.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o terceiro andar do edifício. As duas vítimas morreram carbonizadas. A corporação mobilizou dez viaturas para atender a ocorrência. Segundo os bombeiros, houve grande quantidade de material combustível em combustão no local. O incêndio no prédio da zona leste começou por volta das 5h e foi controlado às 10h.

Por conta do incêndio, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou a bloquear o trânsito na Avenida Vila Ema, sentido Centro, altura da Avenida Salim Maluf. No sentido Vila Prudente o trânsito foi desviado para a Rua Dr. Paulo Aranha de Azevedo.

Já no sentido Sapopemba o desvio seguiu pela Rua Itaperima, Rua Nhengaibas, Rua Antonio Bitencourt, Rua Dr. Murai, Praça Rolim de Moura e saindo na Avenida Salim Farah Maluf.

As vias foram liberadas por volta das 16h.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio

prédio

SP

Vila Prudente

bebê

morte

mãe

prisão
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda