Mãe de bebê que morreu em incêndio em SP é presa em flagrante por abandono de incapaz

A mãe do bebê que morreu em um incêndio na manhã desta segunda-feira, 12, em um apartamento na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, foi presa em flagrante por abandono de incapaz. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia apurou que a criança estava sozinha no momento do incêndio.

A mulher, que não teve a identidade informada, foi levada para a delegacia, ouvida e presa em flagrante. O caso está sendo investigado pelo 42º Distrito Policial, que fica no Parque São Lucas.

Segundo a secretaria, a investigação está em andamento para descobrir as causas do incêndio e esclarecer as circunstâncias para o fato de o bebê estar sozinho no local. No incêndio, que aconteceu em um prédio da Avenida Vila Ema, um homem também morreu.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram o terceiro andar do edifício. As duas vítimas morreram carbonizadas. A corporação mobilizou dez viaturas para atender a ocorrência. Segundo os bombeiros, houve grande quantidade de material combustível em combustão no local. O incêndio no prédio da zona leste começou por volta das 5h e foi controlado às 10h.

Por conta do incêndio, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou a bloquear o trânsito na Avenida Vila Ema, sentido Centro, altura da Avenida Salim Maluf. No sentido Vila Prudente o trânsito foi desviado para a Rua Dr. Paulo Aranha de Azevedo.

Já no sentido Sapopemba o desvio seguiu pela Rua Itaperima, Rua Nhengaibas, Rua Antonio Bitencourt, Rua Dr. Murai, Praça Rolim de Moura e saindo na Avenida Salim Farah Maluf.

As vias foram liberadas por volta das 16h.