Lula visita áreas de Juiz de fora e Ubá afetadas por fortes chuvas em Minas

Estadão Conteúdo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou neste sábado, 28, áreas dos municípios de Juiz de Fora e Ubá que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram Minas Gerais. Ao todo, 70 pessoas morreram por causa da tragédia, sendo seis em Ubá e outras 64 em Juiz de Fora.

O prefeito de Ubá, José Damato (PSD), compartilhou nas redes sociais um vídeo visita de Lula à cidade. Nelas, também é possível ver o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e a primeira-dama, Janja da Silva.

Em Juiz de Fora, Lula visitou o bairro de Três Moinhos, um do mais atingidos.

A prefeita da cidade, Margarida Salomão (PT), publicou fotos da visita do presidente, nas quais também é possível ver o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB).

Segundo a agenda oficial, o presidente chegou a Minas às 9h10 e visitou Ubá e Juiz de Fora.

Ele ainda deve se reunir com os prefeitos da região. Às 17h40, está prevista uma declaração à imprensa em Juiz de Fora.

Variedades
