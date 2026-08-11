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Lula sobre IA: Estamos prontos não para disputar com China e EUA, mas com nós mesmos

Lula afirmou que a reunião mostrou que o Brasil está dando o passo final para alcançar a soberania digital

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 11, após reunião com ministros e especialistas sobre soberania digital, que o Brasil está pronto para competir com ele mesmo na inteligência artificial (IA), ao comentar sobre o monopólio chinês e americano na área.

"Estamos prontos não para disputar com a China e com os Estados Unidos. Estamos prontos para disputar conosco mesmos e fazer aquilo que nós temos de importante para fazer em inteligência artificial", afirmou o presidente durante a reunião, realizada no Palácio do Planalto.

No fim do encontro, que durou cerca de duas horas e contou com 12 ministros, especialistas em inteligência artificial e professores universitários da área, Lula afirmou que a reunião mostrou que o Brasil está dando o passo final para alcançar a soberania digital.

Apesar disso, ele cobrou novas reuniões para discutir o tema. O presidente aproveitou para citar a necessidade de se fazer o mesmo nas discussões sobre minerais críticos, pedindo um encontro menor que o realizado no Planalto no dia 10 de julho, além da aprovação pelo Senado do marco legal das terras raras.

"Está na hora de convocar uma outra reunião, menor do que aquela, para a gente dizer o que a gente vai fazer. Enquanto a gente não tomar decisão e não aprovar (marco legal) no Senado, as pessoas vão tomando conta das coisas deste País", declarou o presidente.

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